القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتزم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إبرام صفقة قياسية، بضم المهاجم الشاب جواو فيليكس من صفوف بنفيكا البرتغالي. النادي المدريدي يستهدف ضم فيليكس لتعويض رحيل أنطوان جريزمان، الذي أعلن رحيله عن أتلتيكو بنهاية الموسم المنصرم. عدة تقارير صحفية أشارت إلى أن أتلتيكو قد يدفع 126 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ19 عاما. "العين الرياضية" تلقي الضوء في الفيديو التالي على تخلي الأتليتي عن مبادئه الأساسية فيما يخص التعاقدات بضم لاعب شاب بمقابل ضخم.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. هل يخرج أتلتيكو مدريد من عباءة "نادي الفقراء" بسبب فيليكس؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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