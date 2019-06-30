الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حرائق الغابات في إسبانيا تؤدي إلى إخلاء مناطق من مدريد

القصة أدت حرائق الغابات في إسبانيا إلى إجلاء السكان اليوم الأحد (30 يونيو حزيران) من منطقة كادالسو دي لوس فيدريوس بعد أن انتقلت ألسنة اللهب القادمة من حريق في توليدو مرة أخرى إلى مدريد.

وقالت خدمة الطوارئ في مدريد إن نحو 75 شخصا أجبروا على إخلاء منازلهم أثناء الليل مع اقتراب النيران من حي لا كاستيلانا السكني.

وأعيد توطينهم في مجمع رياضي محلي.

وفي وقت سابق اليوم وصلت وحدة الطوارئ العسكرية إلى المنطقة لمساندة عمال الإطفاء.