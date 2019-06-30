القصة أدت حرائق الغابات في إسبانيا إلى إجلاء السكان اليوم الأحد (30 يونيو حزيران) من منطقة كادالسو دي لوس فيدريوس بعد أن انتقلت ألسنة اللهب القادمة من حريق في توليدو مرة أخرى إلى مدريد.
وقالت خدمة الطوارئ في مدريد إن نحو 75 شخصا أجبروا على إخلاء منازلهم أثناء الليل مع اقتراب النيران من حي لا كاستيلانا السكني.
وأعيد توطينهم في مجمع رياضي محلي.
وفي وقت سابق اليوم وصلت وحدة الطوارئ العسكرية إلى المنطقة لمساندة عمال الإطفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر حرائق الغابات في إسبانيا تؤدي إلى إخلاء مناطق من مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.