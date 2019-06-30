وزير الدفاع التركي يتعهد بالرد على أي عدوان من جانب قوات حفتر

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وزير الدفاع التركي خلوصي آكار

حذر وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم الأحد من أنه سيتم الرد بقوة على أي عدوان تشنه القوات التابعة للمشير خليفة حفتر في ليبيا على أهداف تركية.

يأتي هذا بعد تهديد قوات ما يعرف بـ"الجيش الوطني" الليبي، الذي يقوده حفتر، في شرق ليبيا، باستهداف أي تواجد عسكري تركي، وإعلانه أنه سيتم التعامل مع الطائرات والسفن التجارية التركية على أنها أهداف معادية.

ونقلت صحيفة "دايلي صباح" اليوم عن الوزير القول للصحفيين في أوساكا باليابان عقب ختام قمة مجموعة العشرين هناك، إن تركيا تحاول المساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين في ليبيا.

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وقال :"أي عدوان أو تحركات معادية تجاهنا ... سيكون ثمنها باهظا، وسيتم الرد عليها بصورة فعالة وقوية. نحن مستعدون للتصدي لأي عدائيات ضدنا".

كان المتحدث باسم "الجيش الوطني" اتهم تركيا بتقديم الدعم لـ"حكومة الوفاق، ومقرها طرابلس.

وصرح المتحدث بأن "القيادة العامة" قررت وقف كل الرحلات الليبية من وإلى تركيا وألزمت جميع الشركات بالالتزام بذلك. وانتقد المتحدث ما وصفه بـ"تدخل (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان السافر في ليبيا"، ودعا الشعب التركي إلى "ثنيه عن هذه التصرفات الرعناء".