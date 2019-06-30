انت الان تتابع قبطانة سفينة "سي ووتش" تؤكد أن رسوها في لامبيدوسا "ليس فعل عنف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكدت قبطانة سفينة "سي ووتش" كارولا ريكيت التي أوقفت بعدما أرست سفينتها عنوةً في ميناء لامبيدوسا في صقلية أن خطوتها لم تكن "فعل عنف بل فقط عصياناً للأوامر" في ظلّ وضع صعب.
وأوضحت ريكيت في مقابلة مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية نشرت الأحد أن ما قامت به "لم يكن فعل عنف بل مجرد عصيان للأوامر"، في حين تتهمها السلطات الايطالية بالقيام بمناورة خطرة ضد زورق لعناصر في الجمارك كانوا يحاولون منعها من الرسو.
وأضافت القبطانة الألمانية الشابة أن "الوضع كان ميؤوساً منه، وكان هدفي فقط أن أوصل أشخاصاً منهكين ويائسين إلى البر. كنت خائفة". وأكدت انها خشيت أن يقدم مهاجرون على الانتحار برمي أنفسهم في المياه وهم لا يجيدون السباحة.
وتابعت "بالتأكيد لم أكن أريد تعريض سلامة زورق الجمارك للخطر، كما لم تكن نيتي تعريض أي أحد للخطر، لقد اعتذرت سابقاً وأكرر اعتذاري".
ولم يصب أحد بجروح بعد إقدام القبطانة على الرسو ليل الجمعة السبت في لامبيدوسا بأربعين مهاجراً كانوا على متن السفينة، أنقذوا قبل 17 يوماً من المياه الليبية.
وتمثل ريكيت الموضوعة قيد الإقامة الجبرية أمام قاض في أغريغانتي (جنوب) مطلع الأسبوع، وهي متهمة بتقديم المساعدة في الهجرة غير الشرعية ومقاومة سفينة حربية. وتواجه السجن بين ثلاث وعشر سنوات في التهمة الثانية.
وأوضحت القبطانة أيضا أن ما قامت به "فعل عصيان للأوامر فقط وقد أخطأت التقدير عند اقترابي من الميناء".
وتابعت "لم يكن من حقي أن استجيب للأوامر، طلبوا مني إعادة (المهاجرين) إلى ليبيا. لكن من وجهة النظر القانونية، هؤلاء أشخاص هاربون من بلد يعيش حرباً، والقانون يمنع إعادتهم إلى هناك".
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