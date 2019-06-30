الان تتابع لبنان.. إطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين.. ومقتل 2 من مرافقيه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 6 دقائق - 7:24 م, 30 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أطلق مجهولون النار على موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين صالح الغريب مما أسفر عن مقتل 2 من مرافقيه وإصابة آخرين في توترأمني في محافظةجبل لبنان.

وأجرى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اتصالات مع حزبي الاشتراكي والديمقراطي والقوى الأمنية لتهدئة الوضع في جبل لبنان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان.. إطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين.. ومقتل 2 من مرافقيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.