الان تتابع الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين يقتربون من القصر الرئاسي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 19 دقيقة - 7:11 م, 30 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين يقتربون من القصر الرئاسي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل.

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