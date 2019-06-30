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الان تتابع الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين يقتربون من القصر الرئاسي والان مع التفاصيل
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أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين يقتربون من القصر الرئاسي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل.
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