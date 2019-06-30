اليمن.. أسر قيادي حوثي و7 من عناصر المليشيا في عملية للجيش بالضالع

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أحبطت وحدات من الجيش اليمني، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وقال مصدر عسكري، إن قوات من الجيش استدرجت مجموعات من الميليشيا الإرهابية أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة الزبيريات بجبهة شخب في مديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وتمكنت قوات الجيش خلال العملية وبحسب موقع سبتمبر الحكومي من أسر قيادي بارز للميليشيا يدعى علي عبدالله العنزي الملقب أبو بكيل، مع 7 من مرافقيه، إضافة إلى مقتل وجرح عناصر أخرى.