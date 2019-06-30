رحبت مسؤولة ​السياسة​ الخارجية ب​الاتحاد الأوروبي​ ​فيدريكا موغيريني​ بـ"إعلان تنفيذ الآلية المالية التجارية مع ​إيران​"، مشيرةً إلى أن "سبع دول أوروبية أخرى ستنضم إلى الالية المالية "اينستكس". ولفتت إلى "أننا اصدرنا يوم الجمعة الماضية بيانا مهما على صعيد حماية ​الاتفاق النووي​ مع ​ايران​ يقضي بتفعيل الالية المالية اينستكس وانه يجري انجازل اول عملية تبادل وانه ستنضم سبع دول اوروبية الينا والدول الثلاث التي اوجدت الالية اي ​المانيا​ و​فرنسا​ و​بريطانيا​، كما اننا شاركنا الجمعة ايضا في اللجنة المشتركة ، التي تعد ضمانًا لتنفيذ الاتفاقية".

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كانت هذه تفاصيل خبر موغيريني: "اينستكس" تعمل على انجاز اول عملية تبادل مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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