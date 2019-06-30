نتانياهو: ‏قد نضطر إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بـ"شن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، إذا استمر تهديد الأمن الإسرائيلي من القطاع، بعد انتقادات واسعة له بسبب التعامل مع "حماس"، مشيراً إلى "اننا قد نضطر إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة وما يرشدني هو شيء واحد فقط هو أمن دولة إسرائيل".
ولفت إلى أنه "في غزة، فنفهم تماما المعاناة التي يعيشها سكان البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة ونعمل على تخفيفها بقدر الإمكان"، مشيراً إلى أن "السلطات الإسرائلية فرضت الأسبوع الماضي عقوبات صارمة على "حماس"، بما في ذلك وقف تزويد القطاع بالوقود"، مؤكدا أن "تل أبيب ستتخذ خطوات أشد صرامة بكثير".
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