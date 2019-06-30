البرلمان البحريني دعا قطر للتركيز على إيجاد حلول لمشكلاتها الداخلية

دعا البرلمان ​البحرين​ي، قطر إلى "التركيز على إيجاد حلول لمشكلاتها الداخلية، والكف عن التعمد لإثارة الفتن والتدخل بشؤون البحرين الداخلية"، مؤكداً "رفض استمرار ممارسات النظام القطري وتعمده إثارة الفتن والتأجيج والتدخل السافر المعتاد منه في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وشق الصف الواحد وشرخ العلاقات الخليجية والتي باءت دوما بالفشل".

ولفت إلى "اننا تابعنا ما تداولته ​وسائل التواصل الاجتماعي​ حول إنتاج ​قناة الجزيرة​ القطرية عبر برنامجها المغرض لفيلم تسجيلي بهدف إثارة الفتن في المجتمع البحريني"، مؤكداً أن "أية محاولات للعبث بالنسيج المجتمعي البحريني من قبل أدوات ​إيران​ المسمومة في المنطقة، كقناة الجزيرة القطرية، لن تلق إلا الفشل والرفض التام والتصدي من شعب البحرين".