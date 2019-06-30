اعتبر النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "مظاهر الحرب الأهلية سيئة الذكر مرفوضة بكافة المقاييس المطلوب ضبط النفس والعودة الى القانون من جهة وترك الشارع للجيش و​القوى الأمنية​ من جهة أخرى ونجري اتصالاتنا بالجهات المعنية من أجل وقف فوري لما يجري‏ في ​كفرمتى​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي: مظاهر الحرب الأهلية سيئة الذكر مرفوضة بكافة المقاييس المطلوب ضبط النفس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.