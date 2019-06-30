شهيب: أهلا وسهلا بباسيل بشرط إلا تأخذ الزيارة هذا الطابع الحاد والعنفي بالسياسة

علق وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​، في تصريح تلفزيوني، على عملية ​قطع الطرقات​ الذي شهدته قرى في ​قضاء عاليه​، من قبل مناصرين لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي"، احتجاجا على زيارة وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ الى القضاء، قائلاً: "اهلاً وسهلا بالوزير باسيل ولكن بشرط الا تأخذ الزيارة هذا الطابع الحاد والعنفي في ال​سياسة​، خاصة وان زيارات مماثلة فتحت روائح الحرب التي نسيها اهل الجبل."

وشدد على أن "الزيارات حق ديمقراطي ومن حق كل الناس ممارسة السياسة لكن ضمن خريطة الوفاق الداخلي وجمع البلد وليس تفرقته، والعمل بروح المصالحة التي ارساها البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير".