ريفي: من لا يفهم نسيج لبنان وتاريخه يورّط البلد بمشاعر الفتنة حتى الإنفجار

لفت الوزير السابق ​اشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "حديثي النعمة في ال​سياسة​ لم يفهموا أن الإستفزاز والتحدي والإستقواء ب​السلاح​ غير الشرعي مردوده مدمِّر. من لا يفهم نسيج ​لبنان​ وتاريخه يورّط البلد بمشاعر الفتنة حتى الإنفجار. ليست المشكلة فقط في تهور الجهلاء بل في صمت العقلاء. حمى الله لبنان".

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