الصراف: هوية جبران باسيل تخوله التنقل في كامل الاراضي اللبنانية

أعلن وزير الدفاع السابق ​يعقوب الصراف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "مطلب بسط سلطة الدولة لا يشمل الجنوب اللبناني المقاوم فقط، بل كامل الاراضي اللبنانية"، مشيراً إلى أن وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ "نفوسه البترون وهويته اللبنانية تخوله التنقل في كامل الاراضي اللبنانية".

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