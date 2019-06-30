أعربت أمانة الاعلام في ​حزب التوحيد العربي​ عن "استنكارها الشديد للتعرض لموكب الوزير ​صالح الغريب​ من قبل قطاع الطرق والذي جاء ترافقا مع جولة الوزير ​جبران باسيل​ على عدد من قرى الجبل" ورأت ان "هذا الحادث يشكل نمودجا للفوضى المستشرية ومحاولة لادخال الجبل في إطار العزلة"، داعية الأجهزة الامنية إلى "معالجة هذا الحادث بكل حزم وجدية والى ملاحقة الفاعلين ومحرضيهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر التوحيد استنكرت التعرض لموكب الغريب: محاولة لادخال الجبل في إطار العزلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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