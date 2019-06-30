أكدت مصادر "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" لقناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" أن ما حصل في قبرشمون محاولة لإغتيال وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، مشيرة إلى أن من أطلق النار عناصر من "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" لم يعرفوا أن الموكب هو لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الديمقراطي للـLBC: ما حصل محاولة لإغتيال باسيل ومن أطلق النار عناصر من الإشتراكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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