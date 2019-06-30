شهيب: اطلاق النار تم من موكب صالح الغريب على الناس عكس ما اشيع

أكد وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ "أننا نحن من دفع الثمن من ماتوا هؤلاء ابناءنا"، مشيراً الى ان "زيارات البعض بهذا الشكل لا تخدم الوفاق ولا الوحدة الوطنية ولا ​الأمن​"، مشدداً على "أننا حريصون على ​مصالحة الجبل​".

وفي تصريح تلفزيوني له، أوضح شهيب أن "اليوم الوقت مبكر على ​الانتخابات​ والرئاسة"، مشيراً الى أنه "اذا لم تعط هذه الزيارات نتيجة فهي تضر"، لافتاً الى "اننا نحن دفعنا الثمن على امل ان يلاقونا بالخطاب الهادىء وضبضبة الموضوع وكل الحزن على من قضوا".

وأشار الى أنه "اذا كان أحد بالمسؤولية لا يدخل بهذه الطريقة ويطلق النار على الناس، والتحقيق يجب ان يأخذ مجراه"، مؤكداً أن "اطلاق النار تم من موكب ​صالح الغريب​ على الناس وليس كما اشيع".

ولفت شهيب الى أن "التحقيق سيثبت كلامي، و​العنف​ الذي حصل ليس من عوائد الجبل، ​الجيش​ موجود وله الحرية الكاملة والحق بإلقاء القبض على من يريد أن يحمل ​السلاح​ في وجه الامن، و​الدولة​ موجودة بالجبل وتعرف ما حصل في الجبل من الالف الى الياء".