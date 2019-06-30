نعيم حسن يدعو الدروز الى الهدوء: حذار من فتنة الدم

دعا شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​، في بيان له، أبناء طائفة الموحدين الدروز الى "الهدوء وعدم السماح بتحقيق أهداف المغرضين والمتربصين".

وأضاف: "يا أبناء الشحار الغربي الشجعان انتم الأمناء على الدم والتضحيات والكرامة، حذارِ من فتنة الدم، حذار من الذهاب نحو المجهول. لكم التاريخ وانتم تصنعون المستقبل، فليكن صوت العقل والحكمة والوعي هو المقياس، ولنعمل معاً على وأد الفتنة. لعن الله من يوقظها."