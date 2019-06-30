مصادر التقدمي للـLBCI: عناصر موكب الغريب اطلقوا النار أثناء محاولة شبان إزالة الدواليب المشتعلة

أكدت مصادر "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" لقناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" أن عناصر موكب وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ اطلقوا النار أثناء محاولة شبان إزالة الدواليب المشتعلة.

وكان الغريب أكد، في تصريح له، أن مسلحين اطلقوا النار على موكبه وكان هو من ضمن الموكب، مشيرا الى انه اصيب في خلال الحادث 3 من مرافقيه احدهم اصابته حرجة.

ولفت الغريب إلى أنه "كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون وتفاجأنا بوابل من الرصاص."

من جانبه، أفادت قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بأن وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ وبعد توتر الاجواء كان قد قرر الغاء زيارته الى ​كفرمتى​ وحينها انضم الغريب اليه في شملان واتفق الجميع على الغاء الزيارة وعند مغادرة الغريب وقع اطلاق النار على موكبه.