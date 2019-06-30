الحريري يجري اتصالات مع باسيل والاشتراكي والديمقراطي لتهدئة الوضع بعاليه

أجرى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ سلسلة اتصالات شملت وزير الخارجية ​جبران باسيل​ والمسؤولين في قيادة ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ والحزب الديمقراطي والمدير العام ل​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ ومدير المخابرات في ​الجيش​. وركزت ​الاتصالات​ على ضرورة تطويق الاشكال الحاصل في الجبل وبذل أقصى الجهود الممكنة لتهدئة الأوضاع وإعادة الامور الى طبيعتها.

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