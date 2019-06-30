اعلنت مديرية الاعلام في "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" ان "رئيس الحزب النائب ​طلال ارسلان​ الغى العشاء الذي كان سيقيمه في دار خلدة مساء اليوم، بعد استشهاد احد الحزبيين التابعين للديمقراطي، والذي كان في موكب الوزير ​صالح الغريب​ على يد مناصري الاشتراكي اثناء مروره في قبرشمون".

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كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان يلغي العشاء الذي كان مقرراً في خلدة بعد مقتل أحد الحزبيين الذي كان في موكب الغريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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