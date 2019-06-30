أفادت مصادر "النشرة" بأن حالة من التوتر الكبير تسيطر على قرى الشحار الغربي، لا سيما بعد حادثة إطلاق النار على موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب.
على صعيد متصل، تحدثت المصادر عن معلومات عن إلغاء زيارة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى بلدة كفرمتى، التي كانت مقررة إلى منزل شيخ عقل طائفة الموحين الدروز نصر الدين الغريب.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة: توتر كبير في قرى الشحار الغربي ومعلومات عن إلغاء زيارة باسيل إلى كفرمتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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