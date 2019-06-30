الغريب يؤكد اصابة 3 من مرافقيه في اطلاق النار على موكبه في قبرشمون

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​، في تصريح له، أن مسلحين اطلقوا النار على موكبه وكان هو من ضمن الموكب، مشيرا الى انه اصيب في خلال الحادث 3 من مرافقيه احدهم اصابته حرجة.

ولفت الغريب إلى أنه "كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون وتفاجأنا بوابل من الرصاص."

من جانبه، أفادت قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بأن وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ وبعد توتر الاجواء كان قد قرر الغاء زيارته الى ​كفرمتى​ وحينها انضم الغريب اليه في شملان واتفق الجميع على الغاء الزيارة وعند مغادرة الغريب وقع اطلاق النار على موكبه.