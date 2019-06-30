شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: مشاركة السيسى بقمة العشرين تعكس قوة مصر الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة لـ 20، جاءت نتيجة الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي داخليا وخارجيا.

وأوضح "قنديل" فى بيان صحفى ، أن نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي المصرية جعلت مصر نموذجًا يحتذى به، وتأتي مشاركة مصر في الاجتماع الـ14 لقمة مجموعة العشرين، بحضور قادة الدول، التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم بمدينة أوساكا باليابان لتؤكد تمتع مصر بثقل كبير على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف "قنديل" أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الياباني ورؤساء كبري الشركات اليابانية العاملة في مصر على هامش القمة يحمل فرص عديدة للاقتصاد المصرى ، مؤكدا أن القيادة السياسية لمصر تضع ترسيخ مكانة مصر خارجيا على رأس أولوياتها، ولا تدخر جهدا في سبيل تعزيز التعاون مع كافة دول العالم، كما يظهر من اللقاءات الثنائية العديدة للرئيس السيسي على هامش القمة مع زعماء العالم.

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وتأتى مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الياباني ، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر واليابان.