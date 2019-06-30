100 شاب أفريقى من الدفعة الأولى لتأهيل الشباب الأفارقة يصلون الأكاديمية الوطنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت منذ قليل، الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة، الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الافريقى، وذلك تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم، وتزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، حيث يضم الوفد أكثر من 100 شاب وفتاة، من مختلف الدول الأفريقية الصديقة والشقيقة. Advertisements وتولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا، لتأهيل وتدريب الشباب الافارقة، والذى يصل عددهم لـ 1000 شاب مقسمين على عشر دورات، وذلك بهدف تجميع الشباب الأفارقة تحت مظلة واحدة تستهدف التنمية والسلام.

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