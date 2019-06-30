ضبط 4 أطنان منتجات ألبان مجهولة المصدر في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، إن إدارة مراقبة الأغذية ضبطت 3 أطنان و700 كيلو جرام منتجات ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل معمل ألبان، بقرية ترعة غنيم التابعة لمركز شربين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن لجنة إدارة مراقبة الأغذية أوصت الجهات المختصة بإغلاق المعمل لوجود خطر داهم على الصحة العامة، وعدم وجود ترخيص، بالإضافة لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية، فيما سحبت اللجنة عينات وأرسلتها للتحليل، وحررت محضري جنح صحية بشأن المخالفات.