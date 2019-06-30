المجلس العسكري الانتقالي: مقترح الاتحاد الأفريقي يشكل قاعدة ممتازة للتفاوض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

سلم رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق شمس الدين كباشي، اليوم الأحد، مبعوثي الاتحاد الأفريقي والأثيوبي رد المجلس على الورقة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، بحضور عضو اللجنة السياسية الفريق ياسر العطا عضو المجلس نائب رئيس اللجنة السياسية.

وقال الفريق كباشي، إن الوثيقة التي تم تقديمها للمبعوثين تمثل وجهة نظر المجلس وهي ورقة تفاوضية، أكدنا فيها أن مقترح الاتحاد الأفريقي يشكل قاعدة ممتازة للتفاوض وأننا جاهزين للتفاوض اعتبارًا من اليوم.

وأعرب الكباشي عن شكر المجلس للمبعوثين وتثمينه لجهودهما في سبيل الوصول إلى حل سياسي في السودان، وأن ما جاء في المقترح ينبع من تفهمهم الكامل للشان السوداني.

وأضاف رئيس اللجنة السياسية، نأمل في حل سياسي شامل باستصحاب الجميع وفي أقل وقت وتحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وأن أي جهود أخرى يجب أن تكون بالتنسيق معه.