بديلا عن مجمع التحرير.. افتتاح المقر الجديد للجوازات والهجرة بالعباسية غدًا- (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يبرز الجهود التي بذلتها الوزارة في المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمنطقة العباسية، بديلا عن مجمع التحرير، لاستقبال المواطنين والأجانب وتقديم كافة الخدمات لهم اعتبارًا من صباح غدا الاثنين أول يوليو المقبل.

صُمم المقر على طراز معماري فريد بمساحةٍ تقدر بأكثر من "أربعين ألف متر مربع" ويتكون من سبعة طوابق تضم الإدارات النوعية للإدارة العامة للجوازات، كي يستوعب منظومة عمل متكاملة تهدف في المقام الأول إلى تقديم خدمات تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد، كما تم استحداث منظومة الترقيم الآلي والاستدعاء الرقمي لكافة الخدمات المقدمة، مع استراتيجية متكاملة للتيسير على الجمهور "وضعتها وزارة الداخلية "، حيث تم تزويد المقر الجديد بأماكن لإنهاء إجراءات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وحرصا من الوزارة على تقديم خدمة جماهيرية بشكل حضاري، فقد تم استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في استخراج جوازات السفر المصرية وتجديدها، كما تم إنشاء مركز نظم المعلومات والذي يعد من أكبر المراكز المتخصصة في هذا المجال بالشرق الأوسط، حيث يستوعب كافة أشكال وأنواع البيانات وإمكانية التعامل معها، فضلاً عن استكمال منظومة التأشيرة الإلكترونية والتي بدأ تنفيذها للأجانب القادمين للبلاد من 46 دولة.. خدمات عديدة تقدمها الإدارة العامة للجوازات.. من بينها منح الجنسية المصرية وإثباتها وكل ما يتعلق بها.

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وسعياً لتطوير وتحديث كافة الخدمات والارتقاء بمنظومة أداء الخدمة تم استحداث كارت إقامة ذكي وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية للترخيص للأجانب في الإقامة بالبلاد، يُمكنهم من التعامل مع المصالح الحكومية وغير الحكومية بسهولة ويسر.

وتواصل وزارة الداخلية بذل أقصى جهودها نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم خدمة تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد.