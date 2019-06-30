وكيل تعليم الوادي الجديد يكشف عن خطة تطوير المدارس وزيادة عوائدها - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور إبراهيم التداوي، اليوم الأحد، عن تنفيذ مشروعات توسعة وتطوير وتجميل عدة مدارس بقطاع الخارجة التعليمي.

أكد "التداوي"، تنفيذ أعمال التوسعة باستخدام الفراغات المتاحة لزيادة عدد الفصول لاستيعاب الزيادات والكثافات المستقبلية لأبناء الحي والمجتمع المحيط لمدرسة 25 يناير للتعليم الأساسي والتابعة لإدارة الخارجة التعليمية.

أضاف، أنه يجري رفع كفاءة ملاعب مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية بعمل تنجيل الملاعب.

ولفت إلى صدور تكليفات لمسئولي التعليم الفني الزراعي، بزيادة أعداد الدواجن واستخدام كافة العنابر والإمكانيات المتاحة والتنويع بين تربية أنواع الطيور المختلفة، علاوة على الإشارة إلى استخدام منافذ بيع المدرس للخضراوات إنتاج الصوب الزراعية ومنتجات الألبان والمثلجات خاصة في فصول الصيف وإجازات الطلاب.

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وأشار "التداوي" إلى العمل على تزيين وتجميل ورفع كفاءة بوابة مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية للبنات من طالبات المدرسة الفنية للبنات.

على جانب آخر، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الدكتور إبراهيم التداوي، استكمال المديرية تنفيذ مشروع التوسع في زراعات نبات المورينجا، الذي تتبناه المحافظة، وفق بروتوكول التعاون المشترك بين محافظة الوادي الجديد وعدد من الجهات المعنية.

وأكد وكيل الوزارة أن طلاب التعليم الثانوي الفني الزراعي بإدارة الخارجة التعليمية ومن خلال أعمال التدريب الصيفي، يشاركون في معسكر العمل التجهيزي لزراعة أشجار المُورينجا ذات الفوائد والآثار الصحية والطبية الكبيرة بقرى "الشركة 55" والذي ينفذ المعسكر في بعض الصوب الزراعية، تحت إشراف الموجهين والمديرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

يُذكر أن أشجار المُورينجا هي أشجار صغيرة موسمية، ويعود أصلها إلى آسيا الاستوائية (الهند)، ولكنها انتقلت بعد ذلك إلى أمريكا الاستوائية وأفريقيا، ويصل طولها إلى ما يقارب 9 أمتار، كما تمتلك لحاء فلينيًا رمادي اللون، بالإضافة إلى أنّ أوراقها تشبه أوراق السرخسيات، وتمتلك مجموعات عطرية من الزهور البيضاء، أمّا ثمارها ذات الزوايا التي تشبه الخناجر فإنّها قد تنمو ليصل طولها إلى حوالي 45 سم، ويشار إلى إمكانية طهي وتناول زهورها، بالإضافة إلى أن لها فوائد طبيبة وصحية كبيرة.