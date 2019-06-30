غدا.. قطع المياه عن مصيف جمصة لمدة 12 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه عن مدينة جمصة غدا الإثنين اعتبارا من الساعة 11 مساء وحتى الساعة 11 من صباح الثلاثاء.

وأكد بيان صادر عن الشركة ان ذلك يأتي بسبب توقف محطة مياه جمصة عن العمل لقيام الشركة بأعمال ربط توسعات المأخذ والمحطة لدخولهما الخدمة.

وشدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع رئاسة مدينة جمصة والجهات المعنية توفير سيارات المياه اللازمة لتعويض احتياجات المواطنين خلال هذه المدة وخاصة المؤسسات الحيوية وقطاعات الخدمة وفي مقدمتها المستشفيات.