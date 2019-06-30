وزارة الداخلية تطلق أول تطبيق إخباري خدمي للهواتف الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أطلقت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أول تطبيق إخباري خدمي لوزارة الداخلية على الهواتف المحمولة الذكية. وقامت الوزارة بتطوير إصدار أول للتطبيق الإخباري والخدمي لوزارة الداخلية على الهواتف المحمولة الذكية وكذلك تطويرالبوابة الرسمية للوزارة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ليتم من خلالهما نشر الخدمات الإخبارية والخدمية. جاء ذلك في إطار سعي وزارة الداخلية إلى الاستفادة مما تقدمه التقنية الحديثة في عمليات التواصل واستثمار ما تحتله تطبيقات الهواتف الذكية من مكانة في عالم التقنية من خلال سهولة استخدامها وسعة انتشارها وسرعة في الوصول إليها.

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