تفاصيل رفع الضرائب عن الصين بعد اجتماع ترامب وشي جين بينج

ساعدت المحادثات بين جين بينج، رئيس الصين، ودونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في أوساكا باليابان في تقليص التوتر بين البلدين، لكن كان الرد في بكين يتسم بالحذر، بحسب ما ذكرت الصحيفة الصينية الجنوبية.
وبالرغم من بقاء الإختلافات بين البلدين إلا أنهم وافقوا على بدء المفاوضات ورجوع التجارة بين البلدين مرة أخرى.
وذلك بعدما أعلن ترامب أن التجارة بين الصين والولايات المتحدةسوف ترجع مرة أخرى قائلا "سوف نرجع للمسار الصحيح "فالصين لديها بعض الأسباب التي تجعلها متفائلة بحسب قول المحللين.
وعلى هامش الإجتماعات التي عقدت أثناء قمة العشرين باليابان فقد وافق كلا الرئيسين على الهدنة التجارية بين البلدين وإعادة بدء المفاوضات.
كما أعلنت واشنطن بأنها لن تفرض ضرائب جمركية من جديد
كما أضاف ترامب أيضاً أثناء اجتماعه أنه يريد المزيد من الطلبة الصينيين يذهبوا ويدرسوا بالولايات المتحدة الامريكية.
وأثناء الإجتماعات أعلنت الصين على موافقتها على شراء كمية غير محددة من البضائع الأمريكية لتخفيض العجز التجاري
وأعلن ترامب أثناء اجتماعه بأن الشركات كانت غاضبة بسبب عدم قدرتها على الشراء منتجاتها من الشركة هواوي التي كانت تعتمد عليها.
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