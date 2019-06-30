الارشيف / اخبار العالم

السعودية تطلق أولى رحلاتها إلى خليج نيوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أطلقت الخطوط الجوية العربية ، اليوم الأحد، أولى رحلاتها إلى مطار خليج نيوم الواقع بمنطقة شرما، الذي افتتح الأسبوع الماضي.
ويعد مطار نيوم واحدا من أحدث وأهم المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأميزها جغرافيا نظرا لوقوعه على حدود 3 دول هي: السعودية والأردن ومصر.
ويهدف المطار إلى أن يكون داعماً لمشروع نيوم كوجهة سفر رئيسية في المملكة، حيث يصنف

مطاراً تجارياً، وتتكون مساحته الإجمالية من 3643 مترا مربعا، فيما يبلغ طول المدرج 3757 متراً، ويتكون من 6 مواقف للطائرات، و4 "كاونترات" للجوازات، بينما تتكون الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارة 100 موقف، ويأتي إنشاء مطار خليج نيوم تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وأوضح مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
للطيران المدني سليمان بن أحمد البسام، أن إنشاء مطار خليج نيوم يأتي تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وتماشياً مع رؤية الهيئة العامة للطيران المدني في بناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة.

كما يسهم في دعم مسيرة تنمية الاقتصاد الوطني عبر خلق منصة لوجستية عصرية وعالمية للمنظمات والأفراد حول العالم للاستيراد والتصدير، نظراً لموقعه المميز جغرافياً حيث يستطيع 70 في المئة من سكان العالم الوصول "جوا" إلى المنطقة خلال 8 ساعات كحد أقصى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تطلق أولى رحلاتها إلى خليج نيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا