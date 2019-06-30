السعودية تطلق أولى رحلاتها إلى خليج نيوم

أطلقت الخطوط الجوية العربية السعودية، اليوم الأحد، أولى رحلاتها إلى مطار خليج نيوم الواقع بمنطقة شرما، الذي افتتح الأسبوع الماضي.
ويعد مطار نيوم واحدا من أحدث وأهم المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأميزها جغرافيا نظرا لوقوعه على حدود 3 دول هي: السعودية والأردن ومصر.
ويهدف المطار إلى أن يكون داعماً لمشروع نيوم كوجهة سفر رئيسية في المملكة، حيث يصنف
وأوضح مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة
كما يسهم في دعم مسيرة تنمية الاقتصاد الوطني عبر خلق منصة لوجستية عصرية وعالمية للمنظمات والأفراد حول العالم للاستيراد والتصدير، نظراً لموقعه المميز جغرافياً حيث يستطيع 70 في المئة من سكان العالم الوصول "جوا" إلى المنطقة خلال 8 ساعات كحد أقصى.
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