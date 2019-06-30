متاجر تركية تغلق أبوابها في ليبيا ورحلات بلا ركاب إلى إسطنبول

أصدرت مديرية أمن "اجدابيا" في شرق ليبيا قرارا بإغلاق المحلات والمطاعم التركية وتغيير أي لافتات دعائية لأسماء أو شركات تركية واعتقال أي تركي يتواجد في مناطقها. وقال العميد الصادق اللواطي مدير أمن مدينة اجدابيا "نقوم بتنفيذ أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة ردا على ماتقوم به دولة تركيا بدعمها للمليشيات الارهابية في ليبيا والتي ارتكبت مجازر بحق المدنيين ودمرت البلاد وروعت العباد". وأفاد شهود عيان بإغلاق عدة مطاعم تركية بمدينة بنغازي ومدينة البيضاء وطبرق بعد قرار المشير خليفة حفتر قطع أي علاقات مع تركيا واستهداف مصالحها في ليبيا. وأعلن مطار بنينا الدولي عبر صفحته الرسمية، عن خروج رحلتين متجهين لاسطنبول بدون ركاب .



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