كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتشاف كويكب بحجم سيارة قبل ساعات من ارتطامه بالأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتشف علماء الفلك في هاواي الكويكب"مو 2019"، الذي يبلغ قطره حوالي 4 أمتار، قبل ساعات قليلة من دخوله إلى الغلاف الجوي للأرض وتفكك في 22 يونيو، على بعد حوالي 380 كم جنوب سان خوان ، بورتوريكو، وفقاً لبوابة "لايف ساينس".

ويشير المصدر إلى أنها المرة الرابعة في التاريخ التي يكتشف فيها علماء الفلك كويكبًا له تأثير ضئيل للغاية، ووقعت المرات السابقة مع الكويكبات ، كل ذلك خلال السنوات الـ 11 الماضية.

وأوضح الكيان أن الكائن- بحجم السيارة، وعلى الرغم من أنه لا تعتبر كبيرة بالنسبة لكويكب- فقد تم رصده أربع مرات في فترة 30 دقيقة في منشآت أطلس في مونا لوا ، في جزيرة هاواي، حول منتصف الليل يوم السبت الماضي، وفي تلك المرحلة، كان الجسم على بعد 500000 كيلومتر فقط من الأرض.

ولم يسبب الجسم أي ضرر، لأنه فشل في الوصول إلى الأرض، ورغم ذلك، أنتجت وميضًا كبيرًا في السماء، بينما، وفقًا لتقديرات العلماء، يجب أن تتأرجح طاقة تأثيره بين 3 و 5 كيلوطن من مادة تى ان تى، يحسب المختصون أنه سافر بسرعة 14.9 كيلومتر في الثانية.