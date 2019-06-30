كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الامير وليام البريطاني وزوجته يزوران باكستان في الخريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل اعلام محلية اليوم الاحد ان الامير وليام البريطاني وزوجته كيت ميدلتون سيزوران باكستان في الخريف هذا العام.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسؤولين من المفوضية العليا الباكستانية في لندن أن الزوجين الملكيين، اللذين يطلق عليهما أيضًا دوق ودوقة كامبريدج، سيقومان بزيارة رسمية إلى باكستان.

وستكون هذه الزيارة الأولى للزوجين لباكستان، وذكرت التقارير أن تفاصيل الجولة سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

كما أعلن قصر كينسينجتون البريطاني اليوم الاحد أيضًا عن حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا إن الأمير وليام وكيت ميدلتون "سيقومان بزيارة رسمية لباكستان هذا الخريف" بناءً على طلب وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية.

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ورد المفوض السامي الباكستاني لبريطانيا محمد نفيس زكريا على هذا الإعلان وقال إن حكومة وشعب باكستان يرحبون بحرارة بالزيارة الملكية لباكستان.

وقال المفوض السامي إن الشعب الباكستاني "لا يزال يعتز ويتذكر باعتزاز" زيارات الملكة إليزابيث الثانية، مضيفًا أن البلدين يتمتعان بروابط تاريخية يرغب الجانبان في تعزيزها.

حيث زارت الملكة البريطانية باكستان في عامي 1961 و1997.

