كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 722 مليون دولار لباكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 722 مليون دولار (2.6 مليون درهم) لباكستان سيتم استخدامه إلى حد كبير لتحسين مرافق النقل المدني والعامة في كراتشي.

من بين المبلغ المعتمد، سيتم استخدام 652 مليون دولار لتطوير كراتشي، بينما سيتم استخدام الباقي لتحسين الخدمات السياحية في منطقة خيبر باختونخوا شمال غرب البلاد.

وقد وافق مجلس إدارة البنك الدولي على القرض يوم الخميس.

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وقال البنك الدولي في بيانه: "إن المشروعات في كراتشي ستركز على الإدارة الحضرية والنقل العام والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي لتعزيز قابليتها للمنافسة وقدرتها التنافسية".

وتمت الموافقة على المشاريع في ضوء النتائج التي توصلت إليها إستراتيجية كراتشي التحويلية والتي قدرت أن الإنفاق على البنية التحتية يحتاج إلى إنفاق يتراوح بين 9 و10 مليارات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة للمدينة لتطويرها.

وأشارت الدراسة إلى أنه مقارنة باحتياجات التمويل الضخمة، فإن المدينة لا توفر موارد كافية لتلبية هذه المتطلبات.