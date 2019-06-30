كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جيريمى هانت" يحدد أكتوبر موعدا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيقرر جيريمي هانت إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر إذا أضحى أنه لا توجد إمكانية للحصول على اتفاق من خلال البرلمان.

وقال وزير الخارجية هانت، وهو ينافس المرشح المفضل بوريس جونسون ليحل محل تيريزا ماي كرئيس للوزراء، إنه كان من واجبه الديمقراطي تسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الوقت المحدد.

وقال لتهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) :"الفرق بيني وبين بوريس ليس كبيرا كما يقول الناس."

"في بداية شهر أكتوبر، إذا لم يكن هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يتم من خلال البرلمان، فسأغادر في نهاية أكتوبر لأن هذا هو وعدنا الديمقراطي للشعب البريطاني