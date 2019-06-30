كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العسكري السوداني: مندسون يطلقون النار على المتظاهرين وقوات الدعم السريع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) من وصفهم بالمندسين وقناصة باستهداف المحتجين وقوات الأمن خلال الاحتجاجات الدائرة ضد المجلس لمطالبته بتسليم السلطة للمدنيين.

وقال حميدتي، في خطاب شعبي بمحافظة شرق النيل، اليوم الأحد 30 يونيو : "حذرنا أمس من أن القوات مهمتها حماية المسيرة، لكننا لا نضمن المندسين".

وتابع: "هناك قناصين ضربوا 3 من عساكر الدعم السرع ونحو 5 أو 6 من المواطنين أمام السلاح الطبي ومركز الشباب"، في إشارة محتملة لمنشآت بالخرطوم.

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واستطرد: "القناصون، الذين يضربون الناس من أول التغيير، وحتى الآن إن شاء الله سنقبض عليهم ونقدمهم للعدالة".

وكانت قوى الحرية والتغيير، التي تتزعم الاحتجاجات المطالبة بنقل السلطة من المجلس العسكري للمدنيين منذ عزل الرئيس السابق، عمر البشير في أبريل الماضي، قد أعلنت عن إطلاق ما أسمته بـ "مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية"، اليوم الأحد.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.