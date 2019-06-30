كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تفرج عن وزير شؤون القدس في فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفرجت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد عن وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي، بعد فترة وجيزة من احتجازه من منزله في القدس الشرقية، وفقًا لمحاميه.

وقال المحامي مهند جبارة: "إن القوات الإسرائيلية ألقت القبض على هدمي خلال غارة فجر وفتشت منزله".

ولم تقدم الشرطة الإسرائيلية أي سبب لاعتقال الوزير.

وقال جبارة في بيان "تم اعتقاله نتيجة للضغط الذي مارسه اليمين الإسرائيلي على الحكومة الإسرائيلية بعد انضمام هادامي إلى جولة الرئيس التشيلي في المسجد الأقصى".

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وكان حمادي قد رافق الرئيس التشيلي "سيباستيان بينيرا" خلال زيارة يوم الثلاثاء لمجمع المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

مما أثارت الزيارة غضب الحكومة الإسرائيلية.

واستجوب عملاء المخابرات والشرطة الإسرائيلية الهدمي بشأن اتهامات بانتهاك "سيادة" إسرائيل على القدس والمسجد الأقصى.

ويُذكر أنه احتلت إسرائيل القدس الشرقية، التي تقع فيها الأقصى، خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967.

وفي خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي على الإطلاق، ضمت إسرائيل المدينة بأكملها في عام 1980، مدعية أنها عاصمة الدولة اليهودية "الأبدية وغير المقسمة" التي أعلنت نفسها بنفسها.

