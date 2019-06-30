كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تفتح المزيد من القطاعات للاستثمار الأجنبي بقوائم سلبية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الصين اليوم الأحد قوائم سلبية منقحة للوصول إلى سوق الاستثمار الأجنبي، مما أدى إلى مزيد من الانفتاح والسماح للمستثمرين الأجانب بإدارة أعمال مسيطرة على غالبية الأسهم أو مملوكة بالكامل في المزيد من القطاعات.

وبموافقة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة، أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) ووزارة التجارة (MOC) قائمتين سالبتين لعام 2019.

حيث تحتوي القائمتان، واحدة لمناطق التجارة الحرة الرائدة (FTZ) والأخرى لبقية البلاد، على عدد أقل من تدابير الحد من الوصول، حيث أصبح لدى المناطق التجارة الحرة الرائدة التجريبية الآن 37 عنصرًا مُدرجًا للمستثمرين الأجانب، بانخفاض عن 45، بينما يلزم على المناطق غير التجارة الحرة تنفيذ 40 عنصرًا بدلًا من 48.

وقال مسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح سوف تدخل حيز التنفيذ في 30 يوليو، وسيتم رفع القيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق وغير المدرجة في القوائم السلبية بالكامل قبل نهاية هذا العام.

وقال المسؤول ان القوائم السلبية المعدلة حديثا تظهر تماما تصميم الصين الثابت على توسيع انفتاحها.

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وسيشهد قطاع الخدمات انفتاحًا أكبر في مجال النقل والبنية التحتية والثقافة والاتصالات ذات القيمة المضافة.

كما سيتم الغاء القيود المفروضة على سيطرة وكالات الشحن المحلية من قبل الجانب الصيني، سيتم رفع القيود التي يفرضها الجانب الصيني على خطوط أنابيب الغاز والحرارة في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 500000. سيتم إلغاء القيود المفروضة على دور السينما ومؤسسات الوساطة في الأداء من قبل الجانب الصيني. سيتم إلغاء القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في الاتصالات متعددة الأطراف المحلية وخدمات التخزين وإعادة التوجيه ومركز الاتصال.

وسيتم تسهيل الوصول إلى الأسواق في مجالات الزراعة والتعدين والصناعات التحويلية.

وسيتم إلغاء حظر الاستثمار الأجنبي في استغلال موارد الحياة البرية. وتقتصر القيود المفروضة على استكشاف وتطوير النفط والغاز الطبيعي على المشاريع المشتركة للأسهم الصينية الأجنبية أو سيتم إلغاء المشاريع المشتركة غير المسجلة، وكذلك حظر الاستثمار الأجنبي في استكشاف واستغلال الموليبدينوم والقصدير والأنتيمون وفلوريت.