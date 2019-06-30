كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النفط العراقي يتوقع تمديد اتفاق انتاج أوبك لستة أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير النفط العراقي "ثامر غضبان" اليوم الأحد إنه يتوقع تمديد اتفاق عالمي لخفض إنتاج الخام لمدة ستة إلى تسعة أشهر وأن بلاده تدعم كل الجهود لتحسين الاستقرار في سوق النفط.

وقال الوزير في بيان قبل محادثات بين المفاوضين الرئيسيين "يتجه منتجو النفط الرئيسيون نحو قرار بتمديد اتفاقية إنتاج النفط لمدة ستة إلى تسعة أشهر.

وأضاف: "موقف العراق إيجابي، ويتناول واقع تحديات سوق النفط ويدعم جميع الجهود المتعلقة بموازنة العرض والطلب على النفط."

اتفقت روسيا مع السعودية على تمديد الصفقة مع أوبكقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بشأن خفض إنتاج النفط، حيث تتعرض أسعار النفط لضغط متجدد من ارتفاع الإمدادات الأمريكية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح: "إن الصفقة من المحتمل أن تمدد لمدة تسعة أشهر ولن تكون هناك حاجة إلى تخفيضات أكبر".

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ومن المقرر أن تنتهي الاتفاقية يوم الأحد وتتضمن حاليًا الحد من إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا.

ويجتمع وزراء النفط من منظمة الدول المصدرة للنفط (ألأوبك) يوم الاثنين في فيينا، يليهم محادثات مع الدول غير الأعضاء أوبك منتجي النفط من خارج يوم الثلاثاء.

ولا تشارك الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم قبل روسيا والسعودية في الاتفاقية.

قال وزير الطاقة الإماراتي الأحد إنه يأمل في تحقيق نتائج مثمرة من اجتماعات فيينا، وفقًا لحسابه الرسمي على تويتر.

وأدت العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران إلى انخفاض صادراتها إلى حد كبير في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لتغيير ما تسميه النظام "الفاسد" في طهران. وقد نددت إيران بالعقوبات ووصفتها بأنها غير قانونية.