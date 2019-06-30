كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المراقبة الاقتصادية: إستقرار مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني في يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد إستقرار مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع الصناعات التحويلية في الصين مستقرًا عند 49.4 في يونيو، وهو دون تغيير في مايو.

حيث تشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما القراءة أدناه تعكس الانكماش.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج، وهو عامل رئيسي يستخدم في حساب مؤشر مديري المشتريات، 0.4 نقطة إلى 51.3 في يونيو، في حين انخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 49.6.

وقال تشاو تشينغ خه كبير الإحصاء في مصلحة الدولة للاحصاء "ومع ذلك، استمر التوسع في الإنتاج بشكل عام واستمرت ترقيات الصناعة". "من بين القطاعات الـ 21 التي شملها الاستطلاع، نشر 13 قراءات حول توسيع الإنتاج."

وقال تشاو عند توضيح المؤشر الاقتصادي إن المؤشر الفرعي للإنتاج للصناعات التكنولوجية المتقدمة وصناعة المعدات والسلع الاستهلاكية سجل زيادات شهرية.

وقال معنويات السوق لا تزال مستقرة حيث بلغ المؤشر الفرعي لتوقعات الأعمال 53.4 في يونيو حزيران.

كما أظهرت بيانات اليوم الأحد أيضًا أن القطاع غير الصناعي في الصين ظل ثابتًا في يونيو، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 54.2.

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وقال تشاو إن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي بقي فوق 54 عامًا لمدة 6 أشهر على التوالي، مما يشير إلى المستوى العالي نسبيًا من التوسع واستقرار التنمية في القطاع.

حيث نسب ون تاو، المحلل في مركز المعلومات اللوجستية الصيني، تباطؤ نمو الطلب في السوق إلى عوامل شهرية، مثل هطول الأمطار الغزيرة في المناطق الجنوبية، وزلزال سيتشوان ودرجات الحرارة المرتفعة المستمرة في الأجزاء الشمالية من البلاد.

وقال ون إن قراءات مؤشر مديري المشتريات في النصف الأول من العام (H1) تشير إلى الضغط النزولي على قطاع الصناعات التحويلية، ولكن الاقتصاد الأوسع سيبقى ثابتًا في النصف الثاني.

كما تشمل العوامل المواتية تحسين الأداء الاقتصادي في النصف الأول والنمو المستقر في قطاعات التصنيع عالي التقنية وتصنيع المعدات والسلع الاستهلاكية.

وقال ون "هناك العديد من السياسات التوسعية وتعديلات أقوى لمواجهة التقلبات الدورية".

و أضاف "سنستمر في رؤية آثار سياسات خفض الضرائب والرسوم، وتثبيت الاستثمار والقطاع المالي على توفير دعم قوي للتكيف الهيكلي، وتحسين الكفاءة والنمو."

