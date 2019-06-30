كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تزيد توقعات العجز لعام 2020 إلى 2.1٪ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر توقع حكومي اليوم الاحد أن فرنسا تتوقع أن يصل عجز القطاع العام الى 2.1% من الناتج الاقتصادي العام القادم ارتفاعا من 2.0 في المئة المتوقعة قبل التخفيضات الضريبية التي وعدت بها استجابة لحركة الاحتجاج على "سترة صفراء".

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون خططًا في نهاية أبريل لتخفيض ضريبة الدخل بمقدار 5 مليارات يورو (5.7 مليار دولار) كجزء من تدابير لنزع فتيل أشهر من الاحتجاجات على قضايا مثل رسوم الوقود وضعف القوة الشرائية.

وقال وزير الموازنة "جيرارد دارمانين" الأسبوع الماضي إن الحكومة لا تزال تهدف إلى عجز يبلغ حوالي 2٪ العام المقبل وحددت مدخرات لتعويض التخفيضات الضريبية القادمة.

ولكن مكتب التدقيق العام في فرنسا قال: "إن الحكومة في خطر فقدان أهدافها المالية ما لم تقم بإجراء تخفيضات في الإنفاق".

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وجاء تعهد ماكرون بتخفيض عبء ضريبة الدخل بمقدار 5 مليارات يورو على رأس مجموعة من التدابير الاجتماعية بقيمة 10 مليارات يورو تم الكشف عنها في ديسمبر في ذروة الاضطرابات "الصفراء".

كما أدت توقعات التمويل العام المحدثة المنشورة على موقع حكومي إلى زيادة طفيفة في توقعات العجز لعام 2021 إلى 1.7٪ من 1.6٪ و2022 إلى 1.3٪ من 1.2.



وحافظت الحكومة على توقعاتها السابقة البالغة 3.1 ٪ لعجز 2019، وهو ارتفاع مؤقت مرتبط بتغيير في ضرائب الشركات.

