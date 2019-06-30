كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار قضائي يؤكد قانونية تجريد "الإخوان" في الأردن من ممتلكاتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد قرار قضائي اليوم الأحد، أن جماعة الإخوان الإرهابية في الأردن تعتبر منحلة وفاقدة لشخصیتھا الاعتباریة والقانونية، ولا يجوز لها استراد أي من ممتلكاتها بناء على ذلك.



وبحسب ما قال مصدر قضائي لـ24، فإن هذا القرار صدر عن محكمة بدایة حقوق عمان صباح الیوم، ویقضي برد دعوى جماعة الإخوان والتي أقامتھا ضد جمعیة جماعة الإخوان الإرهابية ودائرة الأراضي، وذلك لعدم صحة الخصومة وكون جماعة الإخوان منحلة وفاقدة لشخصیتھا الاعتباریة والقانونیة.

وكانت الجماعة المنحلة أقامت دعوى ضد دائرة الأراضي وجمعیة جماعة الإخوان التي آلت إليها ممتلكات الجماعة، تطالب بموجبھا بإعادة الأراضي التي تم تسجیلھا باسم الجمعية.

وبين المصدر ذاته، أنه بناء على ھذا القرار القابل للاستئناف فإن محكمة البدایة قد استندت لقرار محكمة التمیبز والذي صدر الشهر الماضي، باعتبار جماعة الإخوان منحلة حكماً وفاقدة لشخصیتھا الاعتباریة، وأضاف أن القرار يؤكد بأن تسجیل الأراضي باسم جمعیة جماعة الإخوان سلیم وقانوني.