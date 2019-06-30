كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: القروض الغير مسددة للشركات الصغيرة تتجاوز 35 تريليون يوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات من لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية (CBIRC) أن القروض غير المسددة للمؤسسات المالية الصينية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 35.15 تريليون يوان (حوالي 5.1 تريليون دولار أمريكي) في نهاية مايو.

حيث تلقى حوالى 19.28 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر قروضا لا تزيد عن 10 ملايين يوان لكل منها بنهاية الشهر الماضي، بزيادة 6.6 مليون عن بداية العام الماضي.

ومع تشجيع السلطات على تقديم القروض للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر للمساعدة في دعم الاقتصاد، تسارع معدل نمو هذه القروض في السنوات الأخيرة واستمرت معدلات الإقراض في الانخفاض.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى، كانت معدلات الإقراض لهذه الشركات 6.89 في المائة في المتوسط، بانخفاض 0.92 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2018.

كما ستستمر الصين في تعميق الإصلاح الهيكلي في جانب العرض وتحسين بيئة السياسة لتوفير خدمات مالية عالية الجودة وأكثر فاعلية للمؤسسات الصغيرة.

