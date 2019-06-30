كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إرتفاع إنتاج و أسعار الصلب بالصين مايو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية في بيان على الإنترنت إن إنتاج الصلب الخام قفز بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي إلى 89.09 مليون طن، بينما ارتفع إنتاج فحم الكوك بنسبة 5.7 في المائة إلى 40.16 مليون طن.
حيث انخفضت صادرات الصلب 590،000 طن إلى 5.74 مليون طن الشهر الماضي، بينما انخفضت الواردات إلى 980،000 طن.
وأضافت واردات خام الحديد 2.98 مليون طن إلى 83.75 مليون طن في مايو.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى، ارتفع إنتاج الصلب الخام بنسبة 10.2 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 404.88 مليون طن.
حيث ارتفع إنتاج فحم الكوك بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي إلى 192.49 مليون طن.
كما سجلت أسعار الصلب زيادة شهرية في شهر مايو، ويعزى ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار خام الحديد.
وبلغ مؤشر أسعار الصلب المركب المحلي 112.16 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة مع 112.04 نقطة في أبريل.