كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبطان السقينة الالمانية لم تقصد الإضرار بقارب الشرطة الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح محامي قبطان سفينة الإنقاذ المهاجرة، سالفاتور تيسوريو، انها لم تقصد أي أذى عندما اصطدمت بزورق شرطة تابع لشرطة الحدود الإيطالية أثناء محاولتها نقل 40 مهاجرًا إلى ميناء في جزيرة لامبيدوسا بجنوب إيطاليا دون تصريح.

وصرح المحامي للصحفيين اليوم الأحد أن كارولا راكيت، قبطان سي ووتش 3 "لم تكن تنوي إيذاء أي شخص" عندما قادت السفينة التي تديرها المجموعة الألمانية غير الربحية نحو الرصيف وصدمت قارب دورية الشرطة.

مازالت راكيتي رهن الإقامة الجبرية، ووصفها وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بأنها "مجرمة" ارتكبت "فعل حرب" بتجاهل أوامر الابتعاد عن مياه إيطاليا. بينما تدافع راكت عن نفسها قائلة انها أرادت فقط مساعدة المهاجرين "اليائسين" ومساعدتهم على الهبوط بسلام.

التقطت سي ووتش 3 المهاجرين الـ 40 قبالة ليبيا في 12 يونيو. وأمضي القبطان أسابيع في مواجهة مع السلطات الإيطالية حول ما إذا كان سيتم السماح لركابها بالنزول أم لا. وقبل فجر يوم السبت، تقدمت راكت عاقدة العزم على عدم السماح للزورق البخاري للشرطة بالوقوف في طريقها.

