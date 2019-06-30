مؤلم.. أب لأربعة أطفال ينتحر شنقا في منزل أسرته 

أقدم أب لأربعة أطفال على الانتحار، صباح اليوم الأحد، شنقا، في منزل أسرته، الكائن بدوار تنغاية جماعة باب تازة ضواحي شفشاون.
وأفادت مصادر “اليوم 24” أن شابا في الثلاثينات من عمره وضع حدا لحياته بطريقة مأساوية، بعدما شنق نفسه، مباشرة بعد صلاة فجر اليوم، تاركا أربعة أطفال، وامرأة.
وأضاف المصدر ذاته أن الهالك وجد معلقا في إحدى غرف المنزل، فتم إخبار السلطات، وعناصر الدرك الملكي، التي استنفرت مصالحها في مكان الحادث، لمعاينة جثة الهالك، وفتح تحقيق في الواقعة.
وعملت عناصر الوقاية المدنية على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في شفشاون، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.
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