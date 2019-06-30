نجل السبسي يطمئن: الرئيس لم يعد في خطر وقد يغادر المستشفى غدا أو بعد غد

بعد ثلاثة أيام من دخول والده بشكل مفاجئ إلى المستشفى، خرج حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، للحديث بالتفصيل عن صحة والده.

وفي السياق ذاته، أكد حافظ السبسي أن والده “لم يعد في خطر” وقد يغادر المستشفى، غدا الاثنين أو بعد غد الثلاثاء، بعدما تعرض لوعكة صحية حادة، يوم الخميس الماضي تزامنا مع هجومين إرهابيين، ما أثار بلبلة في البلاد.

وقال حافظ قائد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب “نداء تونس”، الذي أسسه والده، إن “الرئيس بات أفضل حالا، ولم يعد في خطر ونأمل بأن يغادر المستشفى الاثنين أو الثلاثاء”.

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وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت، الخميس الماضي، أن قائد السبسي، الذي يبلغ من العمر 92 سنة، تعرض لـ”وعكة صحية حادة” استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في تونس، حيث زاره، أول أمس الجمعة، رئيس الوزراء، يوسف الشاهد لمناقشة “الوضع العام في البلاد”، و”حالته الصحية”.

ونقل الرئيس التونسي، يوم الخميس الماضي، إلى المستشفى، تزامنا مع تفجيرين انتحاريين، تبناهما تنظيم “داعش”، واستهدفا عناصر أمنية في تونس العاصمة، ما أسفر عن مقتل رجل أمن، وسقوط ثمانية جرحى.

وأثارت الوعكة الصحية للرئيس مخاوف من حصول فراغ دستوري، لا سيما مع قرب موعد الانتخابات التشريعية، والرئاسية، المقررة نهاية العام الحالي، فيما تعيش البلاد، منذ الخميس الماضي، على وقع التوتر، والخوف، بسبب عودة الهجمات الإرهابية، وتأثيرها على الحياة الاقتصادية.